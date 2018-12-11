11 Aralık 2018 Salı 14:32



11 Aralık 2018 Salı 14:32

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Şeffaflık Ödülleri Konferansı ve Töreni" gerçekleştirildi.Elite World Prestige Hotel'deki törende konuşan Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, bu sene Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 25. yılını kutladıklarını belirterek, "Örgütün temel vizyonu yolsuzluktan arınmış temiz bir dünya, iyi yönetilen bir ülke." ifadelerini kullandı.Özarslan, Şeffaflık Derneği'nin de bu yıl 10. yaşını kutladığını kaydederek, "Temel vizyonumuz çerçevesinde, elimizde olan sadece demokratik bir sistem, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi temel ilkeler. Buna ulaşmak için, aslında çok uzun süreler boyunca bilgiye ulaşmak, bilginin yayılması, özgür şekilde dağılması gibi ilkeleri ve çalışmaları savunduk." dedi.İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden'in de katıldığı törende medya, belediye, yurttaş, gençlik ve kurumsal şeffaflık kategorilerinde ödüle layık görülenlere plaketleri takdim edildi.