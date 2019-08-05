Şefin tavsiyesi (5-11 Ağustos)

Çeşitli spor
dallarında birçok önemli müsabakanın bizleri beklediği yeni bir haftaya giriyoruz. Futbolda bazı önemli liglerin sezon açılışını yapacağı bu haftada aynı zamanda tenis, snooker ve bisiklette program yoğun. Vakit kaybetmeden haftalık tavsiyelerimize geçelim...
Futbol
Bu hafta futbol dünyasındaki en önemli gelişme, Premier League'de yeni sezonun başlayacak olması. Ligin açılış maçında Liverpool, Cuma günü saat 22.00'de Norwich'i konuk edecek. Son şampiyon Manchester City ise Cumartesi günü 14.30'da West Ham United deplasmanına çıkıyor. Premier League'de ilk haftanın flaş maçında ise Manchester United ile Chelsea, Pazar akşamı 18.30'da kozlarını paylaşacak.
Sezon perdesini açacak bir diğer organizasyon da Fransa Ligue 1. Cuma akşamı 21.45'te oynanacak Monaco - Lyon maçıyla 2019-2020 sezonunun başlayacağı Ligue 1'de son şampiyon PSG, Pazar akşamı 22.00'de Nimes'i konuk edecek.
Türkiye'de ise gözler Süper Kupa'ya çevriliyor. Çarşamba akşamı 20.45'te, geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maça Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.
Bununla birlikte hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü ön eleme turu ilk maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Başakşehir, Çarşamba günü saat 20.45'te Olimpiyakos'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlar Perşembe günü sahaya çıkıyor ve Trabzonspor saat 19.00'da Sparta Prag'a, Yeni Malatyaspor ise 22.00'de Partizan'a konuk olacak.
Tenis
Sezonun son Grand Slam'i ABD Açık öncesi bu hafta önemli bir sert kort turnuvası bizleri bekliyor. Tenis takviminin prestijli organizasyonlarında Rogers Cup'ta hem WTA hem de ATP'nin önemli isimleri boy gösterecek. Kadınlar maçlarına Toronto'nun, erkekler maçlarına ise Montreal'in ev sahipliği yapacağı turnuvada Ashleigh Barty ve Rafael Nadal 1 numaralı seribaşları olarak mücadele edecek. Rogers Cup'ın son şampiyonlarının Simona Halep ve Rafael Nadal olduğunu hatırlatalım.
Snooker
Çin'in Daqing şehrinde düzenlenen Uluslararası Şampiyona'da heyecan hafta boyunca sürecek. 2019-2020 sezonunun ikinci sıralama turnuvasında son dünya şampiyonu Judd Trump'ın yanı sıra Mark Williams, Mark Allen, Neil Robertson, John Higgins ve Mark Selby gibi isimler yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Mark Allen'ın şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda final maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak. Uluslararası Şampiyona maçları hafta boyunca Eurosport ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Günlük maç programını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.
Bisiklet
Geçtiğimiz hafta başlayan Polonya Turu bu hafta da sürüyor. Şimdiye kadar geçilen iki etap sonunda Bora-Hansgrohe'nin sprinteri Pascal Ackermann genel klasmanın ilk sırasında yer alıyor. Ancak yeni haftada geçilecek dağlık etaplarla birlikte genel klasmanda dengelerin değişmesi bekleniyor. 2019 Polonya Turu, 9 Ağustos'a kadar devam edecek ve etap yayınlar Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
Bisiklet takviminde bu haftanın bir diğer dikkat çeken organizasyonu 2019 Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası. 7-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlara Hollanda'nın Alkmaar kenti ev sahipliği yapacak. Şampiyona kapsamındaki tüm yarışlar da Eurosport'tan canlı olarak yayımlacak.
Motorsporları
MotoGP'de sezonun 11. yarışına Avusturya ev sahipliği yapıyor. Sıralama turlarının 10 Ağustos Cumartesi saat 15.35'te, yarışın ise 11 Ağustos Pazar saat 15.00'te başlayacağı Avusturya Grand Prix'si öncesi Marc Marquez sürücüler klasmanında liderliğini sürdürüyor.
Herkese spor dolu haftalar...