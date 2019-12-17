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Sefir ne demek? Sefir kimlere denir? Sefir TDK anlamı! Sefirin anlamı nedir?

Sefir ne demek konusu Sefirin Kızı dizisi ile en çok merak edilen konulardan olurken, sefir TDK anlamı nedir, sefir ne demek ve sefir kimlere denir sıkça sorulan sorulardan oldu. Osmanlı döneminde sıkça kullanılan sefir, günümüzde pek kullanılmazken, Sefirin Kızı dizisi ile sefir kelimesi tekrar yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Sefir nedir?

17.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:26Sefir ne demek? Sefir kimlere denir? Sefir TDK anlamı! Sefirin anlamı nedir?

Sefirin Kızı dizisi ile gündeme gelen sefir kelimesinin anlamı merak ediliyor. Osmanlı Devleti döneminde sıkça kullanılmış olan sefir kelimesi günümüzde pek kullanılan bir elime değildir. Peki sefirin anlamı nedir, sefir TDK anlamı nedir, sefir ne demek ve sefir kimlere denir?

SEFİR TDK ANLAMI

Sefir: Elçi

SEFİR CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." Memduh Şevket Esendal

Sefir TDK

SEFİR ARAPÇA YAZIMI

Sefir Arapça yazımı

ELÇİ NE DEMEK?

1. isim Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.

2. isim Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.

3. isim, din bilgisi Peygamber.

BÜYÜKELÇİ NE DEMEK?

Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.

BÜYÜKELÇİ VE SEFİR AYNI ŞEY Mİ?

Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat'tır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.


Osmanlı Devleti, Kültür Sanat, Güncel

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