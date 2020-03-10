Sefirin Kızı 13. Bölüm Ön İzleme
Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.
10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46
Ege 'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile "Sefirin Kızı" çok yakında Star'da.
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Sefirin Kızı 13. Bölüm Ön İzleme
Etiketler : Sefirin Kızı Dizisi, Love Story, Yönetmen, Ege, TV
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