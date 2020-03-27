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Sefirin Kızı 15. Bölüm Fragman

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler.

27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:46
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum 'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir. Sefirin Kızı 15. Bölüm Fragman

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Bodrum, TV

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