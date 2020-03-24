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Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm yayınlandı mı? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

Sefirin Kızı dizii de pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden nasibini aldı ve setlere ara verdi. Sefirin Kızı 23 Mart akşamı 14. bölümü ile ekrana geldi. Peki Sefirin Kızı Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı, Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

24.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:51
Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm yayınlandı mı? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

Sefirin Kızı 14. Bölümü ile ekrana geldi. Sefirn Kzı son bölümde Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Devamında yaşananla ise izleyicileri ekrana bağladı. Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI

Sefirin Kızı dizisi koronavirüs tedbirleri kapsamında setlerine ara verdi ve 15. Bölümü yayınlanmadı. 23 Mart akşamı 14. Bölümü ile erkana gelldi.

SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kızının elinden tut'

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi.

Ama Gediz, Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm yayınlandı mı? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

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Etiketler : Sefirin Kızı Dizisi, 23 Mart, Gündem, Güncel

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