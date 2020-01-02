Haberler » TV » Sefirin Kızı 3. Bölüm Sancar Nare Yakınlaşması - Haberler

Sefirin Kızı 3. Bölüm Sancar Nare Yakınlaşması

Sefirin Kızı 3. Bölüm Özet: Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler.

02.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:46
Sefirin Kızı 3. Bölüm Özet:
Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...
Bir başka hayatta bıraktıkları kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.
Sefirin Kızı 3. Bölüm Sancar Nare Yakınlaşması

Gediz, TV

Kaynak: DailyMotion.com


TV

Son Dakika Haberleri

11:32   Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir - Haberler
11:31   Meclis'te oylanacak Libya tezkeresine partiler nasıl bakıyor? İşte partilerin tutumu - Haberler
11:28   Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı - Haberler
11:28   Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler
11:24   Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış - Haberler
11:05   'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı - Haberler
11:05   İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı - Haberler
10:56   Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı - Haberler
10:54   Son dakika: Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" oyu verecek - Haberler
10:41   Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti - Haberler
2.01.2020 11:34:28