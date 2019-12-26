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Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı

İlk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken Sefirin Kızı dizisindeki bir sahnede "Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni" sözleriyle şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddiasıyla tartışan Arda Turan'a gönderme yapıldı.

26.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:46

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz Ekim ayında bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olsam seni kaçırmazdım" dediği gerekçesiyle kavga etmiş ve şarkıcının burnunu kırmıştı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'ndaki hastane sahnesi ise akıllara Arda Turan'ı getirdi.

"ŞEREFSİZLİĞİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORSAN ÇEK VUR BENİ"

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı dizide Nare ile Sancar'ın dillere destan aşkı konu alınıyor. Nare, Sancar'a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar. Kavga üzerine kendini uçurumdan atan Nare hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise Nare'nin abi dediği Akın, telefonda Sancar ile konuşuyor. Sancar Akın'a telefonda tecavüz olayını anlatıyor. Akın ise Sancar'a "Nasıl o gözle bakarım. Sancar, eğer Nare'ye el sürdüğümü düşünüyorsan, geleyim oraya çek vur beni anladın mı! Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni" diyor.

AKILLARA ARDA TURAN GELDİ

Dizideki bu sahne ise akıllara Arda Turan Berkay Şahin'i getirdi. Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan, belindeki silahla şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye giderek "Ben kimsenin karısına kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" demişti. Hastanede yaşanan arbede de Arda'nın silahı ateş almıştı.

Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı

Engin Akyürek, Berkay Şahin, Arda Turan, kavga, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (9)
SONGÜL.A.: bencede ne alakası var ya ortalığı karıştırmayı seviyorsunuz sizi dedikoducular istiyorsunuz ki ortalık cadı kazanı olsun çorba parası çıksın .
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GALATASARAYLI: arda yı yedirtmeyiz
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KUZEYİN UŞAĞI: uğraşmayın. . tutmaz. yakında final yapar. .
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ZİYAA: Nasılsın KUZEYİN UŞAĞI kardeşim, selamlar. . . Bence de tutmaz, katılıyorum sana. . . İsmini okurken bile zorlandım dizinin. . . Nerede o eski dizilerin tadı?
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RACO: erdoğanın hayali gerçekleşecek diye bütün ülke çıkmaza sürüklenmektedir satacak bişey kalmadı yap işlet devret modelindede kimse bu kadar paranın altından kalkamaz eeee milli bütçeden hallolacak demektir yani bizlerin cebinden erdoğan hayal gerçekleştirecekmiş e kardeşim zaten verdiğiniz 3 kuruş para bu milletin karnını doyuracağınıza refahını yükselteceğinize para saçıp boş işlerle uğraşmaya hiçmi utanmıyorsunuz
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ZİYAA: Arda Turan da bu dizilerden öğrenmiş belli ki racon kesmeyi. . .
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ATMA ZİYAAAAA: ziya senin işin yok galiba heryerde sen varsın
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KOMİK: ay ne alakası var ya cidden
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YUH: mazide kalmış geçmiş olayları niye gündeme taşıyosunuz işiniz gücünüz prim rating para yuh kim uğraşırsa uğraşsın arda cimboma gelecek o kadarrrrr çatlayın kıskançlıktan
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