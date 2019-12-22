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Şefkatli ellerden ihtiyaç sahiplerine soba ve kömür yardımı

Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği bu kez de soğuk kış mevsiminde evlerinde soba ve kömür olmayan ailelerin yardımına koştu.

22.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:55 Şefkatli ellerden ihtiyaç sahiplerine soba ve kömür yardımı
Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği bu kez de soğuk kış mevsiminde evlerinde soba ve kömür olmayan ailelerin yardımına koştu.

'ta yoksul aileler tarafından "Fatma " olarak isimlendirilen Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, mahalle muhtarlarının katkılarıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine 25 ton kömür ve 50 adet soba yardımında bulunuldu. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleşen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, soğuk kış günlerinde derme çatma evlerinde adeta kemikleri donan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdikleri kampanyaya katkı veren herkese teşekkür etti.

Halen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bot ve mont yardımlarının da sürdüğünü açıklayan Fatma Cavlı, "Biz sadece, hayırseverlerle, ihtiyaç sahibi insanlar, engelliler, kimsesiz hastalar arasında gönül köprüsü konumundayız. Bu yardımların gerçekleşmesi hayırsever vatandaşlarımız sayesinde olmaktadır. Her biri görünmez kahraman olan bu dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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