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Şefkatli ellere Midilli desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Şefkat Evleri Derneği'ne Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan karınca kararınca bir destek daha geldi.

02.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:57 Şefkatli ellere Midilli desteği
'in ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Şefkat Evleri Derneği'ne 'ın Midilli Adası'ndan karınca kararınca bir destek daha geldi.

Midilli'deki Pallasviakos Kulübünün Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ile arkadaşlarının kendi aralarında topladıkları paralarla yaptıkları market alışverişlerine ait poşetler Dernek Başkanı Fatma Cavlı'ya teslim edildi. Midilli Adası'ndan satın aldıkları bisküvi, şekerleme, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu poşetleri, Ayvalık'taki çocuklara dağıtmak üzere Başkan Cavlı'ya teslim eden Yorgos Ampelikiotis'in bu tür jestleri sık sık yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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