Haberler» Güncel» Haber

Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şeftali toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kafa üstü düşen Ahmet Kupa (67), ağır yaralandı.

06.08.2019 22:31 Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şeftali toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kafa üstü düşen Ahmet Kupa (67), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bahçesindeki şeftali ağacına çıkan Ahmet Kupa, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu. Ağır yaralanan Ahmet Kupa, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kupa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Boğazköy, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08   Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)
00:08   FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması
00:06   Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
00:05   Ahlat'ta kadınlara yönelik rölyef kursu
00:02   Kömürlükte kendini astı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
00:00   FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI -2