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Şeftali toplarken ağaçtan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy mahallesinde meydana gelen olayda ağaçtan Şeftali toplayan 67 yaşındaki adam ağaçtan düşerek yaralandı.

06.08.2019 21:23 Şeftali toplarken ağaçtan düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy mahallesinde meydana gelen olayda ağaçtan Şeftali toplayan 67 yaşındaki adam ağaçtan düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Boğazköy Mahallesinde meydana geldi. 67 yaşındaki Ahmet K. kendisine ait bahçede bulunan şeftali toplamak için ağaca çıktı. Yaşlı adam biranda dengesi kaybedince yere düştü. Ölümden dönen Ahmet K 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Boğazköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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