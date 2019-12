Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED), Ege Bölge Temsilciliği açıldı. Başkanlığını Gazi Caner Dalkalı'nın yaptığı temsilciliğin açılışına Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi ve aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesi Soner Halisdemir de katıldı.ŞEGAFED Ege Bölge temsilciliği, İzmir 'in Bayraklı ilçesinde açıldı. Yoğun katılımın sağlandığı açılış törenine Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi, Soner Halisdemir, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, federasyon üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Federasyonun açılışı Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk'ün dualarının ardından kurdela kesilerek gerçekleşti.Törende konuşma yapan ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, "Federasyonumuz kuruluşundan bu yana henüz üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen gerçekleştirilen projelerle herkesin büyük takdirini kazandı ve en iyi çalışan federasyon olmayı hamdolsun başardı. Bu başarımız 'yılın federasyonu' ödülüyle taçlandı. ŞEGAFED bundan böyle de Allah'ın ve devletimizin bize emaneti şehit yakınlarımızın, gazilerin ve korunmaya muhtaç çocuklarımızın tüm sorunlarını gidermek, onlara hak ettikleri hayatı yaşatmak ve haklarını sonuna kadar korumak için her platformda yer alacaktır. 7 bölge 81 ilde faaliyetlerini arttırarak devam ettirmek amacında olan federasyonumuz, kısa zamanda ikinci bölgemizde çok önemli isimlerle temsilcilik açıyor. ŞEGAFED olarak; hem toplumsal farkındalığı arttırmak hem de milli birlik ve beraberliğimiz anlamında toplumun bütün bireylerini birleştirerek, sosyal dayanışmamızı üst seviyelere çıkarmak ve faaliyetlerimizi ülke çapına yaymak amacıyla; açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Akdeniz Bölge Temsilciliğimizin ardından şimdi de İzmir'de 'Ege Bölge Temsilciliğimizin açılışı gerçekleştiriyoruz" sözlerine yer verdi.MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanıma başarılar diliyorum. Birlikte olursak güçlüyüz, birlikte olursak varız. Başkanııza destek verelim" dedi.Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk de, "Allah yolumuzu daim etsin inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi ve açılış öncesi dua etti.Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise tarihte yaşanan bir örnek ile kardeşinin şehadeti arasındaki benzerliğe vurgu yaparak, "Kurtuluş Savaşı'nda İngilizler İzmir tren garına çökmeye geliyor. Başkomutan Mustafa Kemal, bir yüzbaşımızı arıyor. Yüzbaşımız da 40 derece ateşle yatıyor, hasta… Diyor ki 'Komutanım, bu hainler geliyor. Gara çökmeye geliyor. Gar düşerse İzmir düşer, İzmir düşerse ülke düşer.' Mustafa Kemal de ona 'Onu alnının çatısından vur!' diyor. O komutan 40 derece yattığı hasta yatağından ona 'Emredersiniz komutanım' diyor. Başkomutanımız da yüzbaşına 'Bunun sonunda şahadet var, hakkını helal et' diyor. Yüzbaşı da ona 'Helal olsun komutanım' dedikten sonra gidiyor ve o hain generali alnından vuruyor ve 13 kurşun ile şehit oluyor. ve aradan 100 yıl geçiyor. Aynı emir, aynı komutan, aynı asker… Zekai Aksakallı diyor ki 'Ömer, oğlum… O hain, özel kuvvetlere çökmeye geliyor. Özel kuvvetler düşerse Türkiye düşer. O haini alnından vur! Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et!' Ömer Halisdemir de 'Helal olsun komutanım' diyor ve generali alnından vuruyor. Ömer Halisdemir'in vücudundan da 13 tane kurşun çıkıyor. Aynı ruh, aynı asker, aynı vatan. Tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.Konuşmalar sonrası ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği'nin kurdele kesiminin ardından açılışını gerçekleştirildi. - İZMİR