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ŞEGAFED'ten öğrencilere yardım

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı ve kaban yardımında bulunuldu.

13.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:06ŞEGAFED'ten öğrencilere yardım
Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı ve kaban yardımında bulunuldu.

ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, Kadın ve Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "ihtiyaç sahiplerine koşulsuz hizmet" sloganıyla çıktıkları yolda, sosyal sorumluluk projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt da Caner Dalkalı'ya yardımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Daha sonra protokol tarafından 150 öğrenciye kaban ve ayakkabı dağıtıldı.
ŞEGAFED'in kent merkezinde de 350 öğrenciye yardımda bulunduğu öğrenildi.

Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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