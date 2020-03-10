Seger kadınlarına pozitif yaklaşım
Seger, birlikte ürettiği ve büyüdüğü kadın çalışanları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "İlişkilere Pozitif Yaklaşım" özel söyleşisiyle kutladı.
10.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:02
Seger, birlikte ürettiği ve büyüdüğü kadın çalışanları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "İlişkilere Pozitif Yaklaşım" özel söyleşisiyle kutladı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Seger kadınlarına pozitif yaklaşım
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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