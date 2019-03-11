Seher Dilovan, Podyumda Kalçasını Gösteren Hatice'yi Sert Bir Dille Eleştirdi

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, önceki gün bir defilede podyuma çıktı. Şarkıcı, podyumda yürürken bir anda elbisesinin kuyruğunu kaldırarak kalçasını gösterdi.

Kısa sürede eleştiri yağmuruna tutulan Hatice'ye bir tepki de Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dİlovan'dan geldi.

"ANKARA OYUN HAVASI SÖYLEYEN KIZDAN KALÇASINI GÖSTEREN KADINA DÖNÜŞMEK"

Dilovan, Hatice'nin podyumda kalçasını göstermesini şu sözlerle eleştirdi: "Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda kalçasını siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek. Hatice…

"BABASI GELENEKSEL KASKETLİ"

Babası başı geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ'ın öğrencisi. Evet evet oydu, Hatice'ydi podyumdaki. Bu sefer kıvrak keyifli türkülerini söylemek için değildi orada olmasının sebebi. İnsanlığa dayatılan sistemin sıkışmışlığının sonucuydu bu, ne yapacağını şaşırmıştı.

Seher Dilovan

"YÖNÜNÜ BULAMAYINCA KENDİSİNİ PODYUMDA BULDU"

Yönünü bulamayan bir kuş gibi oraya buraya çarpa çarpa kendisini podyumda buldu, o siyah transparan elbisenin içinde.

"BABAM BENİMLE HER ZAMAN GURUR DUYMUŞTUR"

Dilovan'a cevap veren Hatice, "Evet ben o başında kasketi olan babanın kızıyım! Babam benimle her zaman gurur duymuştur. Bütün kardeşlerimle ve bu dünyadan kopup giderken bizden razı gitti bu çok önemli bir ayrıntı ve rahmetli babam her zaman şunu deri siz siz olun size taş atana ekmek atın." dedi.