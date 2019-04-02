Seher Karakaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR AKPINAR belediye başkan adayı olan Seher Karakaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR AKPINAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Seher Karakaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR AKPINAR adayı Seher Karakaya kimdir? BTP KIRŞEHİR AKPINAR adayı Seher Karakaya yüzde kaç oy aldı?

Seher Karakaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR AKPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Seher Karakaya AKPINAR ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. AKPINAR ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Seher Karakaya adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR AKPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.