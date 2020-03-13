Şehide vefa
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası etkinlikleri kapsamında 1994 yılında Kilis Doğançay sınır bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz'ün kabri ziyaret edildi.
13.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:57
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası etkinlikleri kapsamında 1994 yılında Kilis Doğançay sınır bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz'ün kabri ziyaret edildi.
Kabadüz Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programa Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve beraberindekiler katıldı.
İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz'ün kabrinin başında İlçe Müftülüğü İmam Hatibi Şenel Bodur tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Ahmet Koç tarafından dua edildi. - ORDU
Kabadüz Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programa Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve beraberindekiler katıldı.
İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz'ün kabrinin başında İlçe Müftülüğü İmam Hatibi Şenel Bodur tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Ahmet Koç tarafından dua edildi. - ORDU
Kaynak: İHA
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