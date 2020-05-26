Şehidin 3 yaşındaki kızına doğum günü sürprizi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in 3 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.

26.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:38
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in 3 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.
Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, ailenin Şerifeali Mahallesi'ndeki evine giderek, şehidin 3 yaşına giren kızı Reyyan Öykü'nün doğum gününü kutladı, çocuğa hediye verdi.
Sürpriz karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Reyyan Öykü de bahçelerinden topladığı papatyaları misafirlerine verdi. Reyyan Öykü daha sonda aldığı hediyeyle evlerinin bahçesinde oyun oynadı.
Belediye Başkanı Özdemir ile beraberindekiler, şehidin babası Mustafa, annesi Reyhan ile eşi Kadriye Şahin ile sohbet ederek, Ramazan bayramlarını kutladı.
Özdemir, burada yaptığı açıklamada, şehit yakınlarının, özellikle de çocuklarının vatan emaneti olduğunu söyledi.
Emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Özdemir, "Reyyan Öykü kızımızı doğum gününde ziyaret ettik. Onun yüzündeki gülümse bizler için her türlü mutluluktan daha değerli. Bu vesileyle Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekatta şehit düşen Şahin başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Kayan da her zaman şehit ailelerinin yanında bulunduklarını, onlara kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Şehidin 3 yaşındaki kızına doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Şafak Şahin, Havza, Güncel, Haber

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