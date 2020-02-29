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Şehidin acı haberi ailesine verildi

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ailesine acı haber verildi.

29.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:37Şehidin acı haberi ailesine verildi
'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Gülaştı'nın ailesine acı verildi.

İdlib'de saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'un ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Çarşamba ilçesi Hasabahçe Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Sadullah Kalaycı, şehadet haberini baba İsa Gülaştı'ya verdi.

Acı haberi alan aile yakınları büyük üzüntü yaşarken, Şehit Eyüp Gülaştı'nın baba evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. - SAMSUN

Çarşamba, İdlib, Eyüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 15:53:38