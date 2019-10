Şehidin adı mezun olduğu üniversitenin amfisine verildi

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında meydana gelen terör saldırısında şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi amfisinde yaşatılacak.MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen törende, şehidin isminin verildiği amfi, fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, şehit Özçelik'in adının ve anısının ilelebet yaşatılması için fakültenin 203 nolu amfisine verildiğini söyledi.Terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Civelek, "Şehitlerimiz, bizlere atalarımızdan miras bırakılan, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatan topraklarında şanlı tarihimizin ve istiklalimizin sembolüdür." dedi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, birliği, istiklalimiz, istikbalimiz, vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yüreğimizde, zihinlerimizde yaşatmak, uğruna can feda edilen değerlerimize sonsuza dek sahip çıkmak, o değerler etrafında kenetlenmek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin görevidir. Yüce Rabbimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndaki şanlı ordumuzu korusun. Kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. İnanıyorum ki aziz şehidimizin adını verdiğimiz Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik Amfisi'nde vatanını, milletini, bayrağını seven, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş nice gençler yetişecektir."- "Şehidin adı üniversitemiz için şanlı bir apolet"MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik de fakültenin iktisat bölümümden 2012'de mezun olan şehit Özçelik'in, vatanın bütünlüğü ve vatandaşların huzuru için canını feda ettiğini aktardı.Şehidin adını amfiye vermekten onur duyduklarını anlatan Çiçek, "Şehidimizin adı, inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimizin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve vatan bütünlüğü bilincini her daim diri tutacaktır. Fakültemiz onun adını şanlı bir apolet gibi ebediyen omzunda taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.Törende, şehit Erdem Özçelik anısına hazırlanan video, gözyaşlarıyla izlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, şehidin annesi Mukaddes, ağabeyi Erdinç Özçelik ile ablası Asuman Çaya ve eniştesi Kamil Çaya, zaman zaman gözyaşı döktü.Programda, Kampüs Cami İmam Hatibi Müslim Çavlı, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.Konuşmaların ardından şehit ailesine, Vali Civelek tarafından plaket takdim edildi.Törene, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü İbrahim Öcüt ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, daire müdürleri, akademisyenler ile şehit yakınları ve üniversite öğrencileri katıldı.