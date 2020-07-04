Şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan'ın adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

04.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:23
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan'ın adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Arpalı Mahallesi'nde şehit Akcan'ın hayratına yaptırılan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.
Bunun üzerine soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, çeşmenin yapıldığı mahallede yaşayan bir kişinin, söz konusu çeşmeye su bağlantısı yapıldığında kendi evine gelen suyun azalacağını öne sürerek yapılmasını istemediği iddia edildi. Şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Arpalı, Güncel, Haber
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