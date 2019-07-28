Şehidin adını kayaya yazdılar
Adıyamanlı bir grup genç, Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın adını dağlık alandaki bir kayaya yazdı.28.07.2019 18:40
Adıyamanlı bir grup genç, Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın adını dağlık alandaki bir kayaya yazdı.
Şehit Uluçay'ın adını yaşatmak isteyen 5 genç, Sincik girişindeki dağın kayalık bölümüne sprey boyayla şehidin adını yazdı ve Türk bayrağı çizdi.
Gençlerden Furkan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkı olarak her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.
Terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durarak mücadele edeceklerini dile getiren Engin, Taha Uluçay'ın adını büyük bir gururla yazdıklarını ve asla unutmayacaklarını vurguladı.
Şehit Uluçay'ın adını yaşatmak isteyen 5 genç, Sincik girişindeki dağın kayalık bölümüne sprey boyayla şehidin adını yazdı ve Türk bayrağı çizdi.
Gençlerden Furkan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkı olarak her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.
Terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durarak mücadele edeceklerini dile getiren Engin, Taha Uluçay'ın adını büyük bir gururla yazdıklarını ve asla unutmayacaklarını vurguladı.
Taha Uluçay, Sincik, Güncel
Kaynak: AA