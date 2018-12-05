Şehidin Adını Taşıyan Park Tahrip Edildi

Turgutlu
ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin
'in isminin verildiği çocuk parkı tahrip edildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin Çocuk Parkında bulunan aydınlatma lambaları, süs havuzu içerisinde bulunan fıskiyeler ve çim alanda bulunan ağaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Kurtuluş Mahallesi'nin muhtarı İsmail Hakkı İbili gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın tahrip edilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Mahalleye yapılan hizmetlere el birliği ile sahip çıkılması çağrısında bulunan İbili, şöyle konuştu:
"Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin'in ismi Aralık
ayı olağan belediye meclis toplantımızda parkımıza verilmişti. Bu gelişmeden çok mutlu olduk, gururlandık. Maalesef parkın aydınlatma lambaları kırılmış, havuz kenarındaki taşlar kırılmış, parka zarar verilmiş. Gerçekten üzüldük. Yaşanmaması gereken bir olayı mahalle sakinleri olarak yaşadık. Bunu yapanları kınıyorum."
Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
de yaptığı açıklamada, vakit kaybetmeden Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin Çocuk Parkının yenileneceğini ifade etti.
Turgutlu,Ali Şahin
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:57