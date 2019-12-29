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Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 1996'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Denizlili jandarma komando er Hüseyin Kuş için dua okutuldu.

29.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:16 Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa

ŞIRNAK'ın ilçesinde, 1996'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Denizlili jandarma komando er Hüseyin Kuş için dua okutuldu. Şehir dışından Denizli'ye gelen silah arkadaşları, şehit Kuş'un Sarayköy'deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur'an okunup, dua edildi.

Şırnak Silopi'de, 30 Aralık 1996'da, PKK'lı teröristlerce Ercan Şahin Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma komando er Hüseyin Kuş için ailesi, dua okuttu. Şehit Kuş'un silah arkadaşları, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından Denizli Sarayköy'e geldi. Kuş'un 80 asker arkadaşı, şehit babası Osman Kuş'un elini öpüp, duaya katıldı. Kuş'un arkadaşları, daha sonra şehitliğe geçerek, mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfiller bıraktı. Ziyaretin ardından şehit Hüseyin Kuş'un komutanları ve silah arkadaşları, Sarayköy Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki kültür merkezinde ağırlandı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK VEFA'

Başkan Özbaş, şehit Hüseyin Kuş'un mezarının arkadaşları tarafından her yıl ziyaret edilmesinin, örnek davranış olduğunu belirterek, "Sizlerle bir araya geldiğimde her zaman tüylerim diken diken oluyor. Ercan Şahin Sınır Karakolu'nun ayrı bir hikayesi var. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Kahramanlık destanınız hala devam ediyor. Şehidimizi ve ailesini 23 yıldır hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Gösterdiğiniz vefa, Türkiye'ye örnek oluyor" dedi. 

O dönemde Kuş'un komutanlığını yapan Albay Mustafa Mercan ise "8 bin 400 gün önce maalesef Hüseyin Kuş'u ailesine teslim edemedim. O gün bugündür, yapabildiğimiz tek şey, babasının yanında olduğumuzu göstermek. Evlatları olarak sürekli her derdine koşmak istedik. Buradaki bütün kardeşlerim nefes aldıkça bu gelenek devam edecek. Şehidimizin bu yıl 23. anma töreni. İnşallah diğer yıllarda da bir araya geleceğiz" diye konuştu. 



Hüseyin Kuş, Silopi, Güncel

Kaynak: DHA

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