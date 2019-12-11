Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi

Şırnak'ta 9 Aralık günü terör örgütü PKK'lılarca tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü. Acı haber, şehitlerin aileleri tarafından tez duyuldu. Uzman Çavuş Sayar, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken Esma Çevik İstanbul'da toprağa verildi.

Cenazenin ardından Milliyet'e konuşan şehidin kız kardeşi Esra Akgül, ablası Esma Çevik'in annesine destek olmak için askerliği seçtiğini ve iki kız kardeşini okuttuğunu söyledi. Esra Akgül, "Kendinden çok bizi düşünürdü" dedi.

"ABLAM BİZE BABALIK YAPTI"

Çevik'in kız kardeşi Esra Akgül'ün anlattıkları, şehidin adeta yaşamını kardeşlerine adadığının deliliydi. Akgül, "Annem yıllarca tek başına bizler için çalıştı ve çok çekti. Ablam annemin daha iyi yaşamasını istiyordu. Ablam bize babalık yaptı. Bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdaydı. Bizi ablam okuttu, her zaman kol kanat gerdi. Yıllarca hep şehit cenazelerine ağladım ama bunun günün birinde bizim başımıza geleceğini hiç tahmin etmedim. Bu yük çok ağır. Bu acıya nasıl dayanacağız?" şeklinde konuştu.