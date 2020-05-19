Şehidin baba evinin karşısına Şehitler Tepesi

Şehidin baba evinin karşısına Şehitler TepesiMERSİN'in Gülnar ilçesinde, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın (25), baba evinin karşına alınan izinle Şehitler Tepesi oluşturuldu.

Şehidin baba evinin karşısına Şehitler Tepesi
19.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:42
Şehidin baba evinin karşısına Şehitler Tepesi
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın (25), baba evinin karşına alınan izinle Şehitler Tepesi oluşturuldu.
3 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Gülnar Kavakoluğu Mahallesi'ndeki baba evinin karşına Gülnar Belediyesi tarafından, Şehitler Tepesi oluşturuldu. Şehitler Tepesi'nde Türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şehidin babası Ramazan Katran, kız kardeşi Meryem Katran, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, eşi Zübeyde Ünüvar, Büyükşehir Meclis Üyesi Osman Çöl, Kavakoluğu Mahallesi Muhtarı Sadık Örs tarafından göndere çekildi. Katılanlar tarafından asker selamı verilerek tüm Mehmetçiğe selam gönderildi.
Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile farklı bir etkiliğe imza attıklarını belirterek, "Yiğit kardeşim, şehidimiz Uğur Katran 3 Şubat 2020'de İdlib'de gencecik yaşında, bizlerin bugün onun hatırasına dikmiş olduğumuz bu aziz bayrağı dalgalandırmak maksadıyla gittiği görev yerinde şehit oldu. Bizlerde onun ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için burada kendisinin en çok istediği yerde evinin karşısında bu tepede Şehitler Tepesi'nde Türk bayrağımızı göndere çekerek, dalgalandırdık. İnşallah yurdumuzun üzerinde dalgalanan şanlı bayrağımızın hiçbir zaman gönderden inmeyeceği gibi onun hatırasına dikmiş olduğumuz bayrakta ilçemizdeki, ülkemizdeki bütün şehitlerimizi temsilen dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğrunda can veren şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.
Daha sonra Başkan Ünüvar ve beraberindekiler şehit babasının evini ziyaret ederek, okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Gülnar, İdlib, Güncel, Haber

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