Haberler » Güncel » Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haber

Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

24.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:31 Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin 'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ve silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, baba Çubuk ve Gazi Demir ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Çubuk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10   Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Haber
18:10   Muş'ta köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Haber
18:08   Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi - Haber
18:07   "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
18:03   Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:11:29