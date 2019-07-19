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Şehidin babasına son sözünde dilinde 'Vatan' vardı

Bitlis'te teröristler tarafından şehit edilen Samsunlu binbaşının baba ocağına ateş düştü.

19.07.2019 20:35 Şehidin babasına son sözünde dilinde
Bitlis'te teröristler tarafından şehit edilen Samsunlu binbaşının baba ocağına ateş düştü. Emekli Başçavuş olan 75 yaşındaki baba Rüştü Akkuş, "Keşke ben şehit olsaydım. Bütün çocuklarım vatana feda olsun" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Zafer Akkuş (48), makam aracına teröristler tarafından el yapımı bomba (EYP) ile yapılan saldırı sonucu şehit oldu. 1 çocuk babası şehit binbaşının Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin baba evi ve etrafı Türk bayrakları ile donaltıldı. Emekli başçavuş olan şehidin babası Rüştü Akkuş (75), evinin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit fotoğrafları ve askeri şapkası evinin önünde masaya konuldu. Şehidin ağabeyi Derya Akkuş'un da emekli astsubay olduğu, oğlunun ise pilot üsteğmen olarak görev yaptığı ve şehidin diğer kardeşinin ise polis memuru olduğu öğrenildi.
Emekli Başçavuş babası Rüştü Akkuş, "Vatan sağolsun. Keşke ben ölseydim oğlumun yerine. Allah diğer evlatlarımı korusun. Bütün çocuklarım vatana feda olsun. Yüz yüze en son bir yıl önce görüştüm. Her akşam görüntülü olarak telefonla konuşuyorduk. En son dün gece telefonla görüntülü olarak görüştüm. Vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz" dedi.
ŞEHİT ZAFER AKKUŞ, 48 YAŞINDA, EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI. Şehidin cenazesi Cumartesi (yarın) Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Armutlu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.
(Muhammer Ay-Furkan Abrek Ünal/İHA)
Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel

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