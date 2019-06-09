Şehidin cenazesi Gaziantep'ten memleketine gönderildi

Suriye
'nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/ PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Komando
Uzman Çavuş Halil Kurt
, Gaziantep
'teki cenaze işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.
Suriye'de YPG/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis
Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Gaziantep'teki otopsi işlemlerinin ardından askeri tören için Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.
Şehidin ailesi belediye başkanıyla geldi
Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesini Hatay
'ın Dörtyol
İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin
ile beraber almaya Baba Mevlüt Kurt
ve ağabeyi Aziz Kurt geldi.
Cenaze 5. Zırhlı tugay komutanlığında yapılacak askeri törenin ardından helikopter ile memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Komando
, Piyade
, Gaziantep
, 3. Sayfa