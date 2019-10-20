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Şehidin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat'a getirildiTOKAT - Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

20.10.2019 23:04
Şehidin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
TOKAT - Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından gece saatlerinde Tokat'a getirildi. Tokat Hava Limanında şehidin babası İsmail Fındık yakınları ve arkadaşları ile protokol üyeleri tarafından karşılanan şehidin cenazesi tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Şehidin dedesi Duran Fındık "Alçakları sevindirmiyorum, onlar kalleş" diyerek tepkisini dile getirdi. Şehidin amcaları da şehidi asker selamı ile selamladı. Törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Şehidin cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şehidin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Tokat, Genel

Kaynak: İHA

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