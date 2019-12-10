Haberler » Güncel » ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ - Haber

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi.

10.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:25ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.



Merzifon, Amasya, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:42 Kuveyt'ten "Körfez krizi mazide kalacak" açıklaması - Haber
00:36 Aydın'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu - Haber
00:33 Müziğin güçlü isimleri çocuk gelinler için bir araya geldi - Haber
00:28 Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı - Haber
00:28 TÜRKSOY tarafından yayımlanan "Kopan Üzengi" kitabı Macaristan'da tanıtıldı - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
10.12.2019 00:51:37