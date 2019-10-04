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Şehidin cenazesi Tokat'a getirildi

Şehidin cenazesi Tokat'a getirildiTOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

04.10.2019 00:25
Şehidin cenazesi Tokat'a getirildi
TOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
Hatay'da düzenlenen törenin ardından şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Askeri uçakla Tokat Hava Limanı'na getirilen şehidin cenazesini Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi polis mangasının omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı.
Törende, şehidin babası Ali Seçgin ile annesi Havva Seçgin metanetini korumaya çalıştı. Şehidin cenazesi Turhal Belediyesi cenaze aracı ile Turhal Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.
Evli olan şehit Seçgin'in cenazesi cuma namazı sonrasında Şenyurt beldesinde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Olayın geçmişi
Kaza, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Çerçikaya Mahallesi'nde Amanoslar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur-29 operasyonunda görevli Dörtyol Jandarma Komutanlığına ait kobra tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan 7 askerden durumu ağır olan 2 asker Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ile Kadir Seçgin kaldırıldıkları İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Şehidin cenazesi Tokat'a getirildi

Jandarma, Tokat, Genel

Kaynak: İHA

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