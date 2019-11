Şehidin dede ve ninesine kahvaltı sürprizi

Şehidin dede ve ninesine kahvaltı sürpriziGönüllü bir grup genç, Şehit Uzman Çavuş Serkan Bursalı'nın dede ve ninesini ziyaret ederek sabah kahvaltılarını hazırladıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta bir grup gönüllü genç, 2016 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın (25), dede evine giderek sabah kahvaltısı hazırladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 Eylül 2016 tarihinde PKK terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın dede ve ninesini ziyaret eden 'Gönüller Bir Olsun Topluluğu üyesi gençler, önce marketten alışveriş yaptı daha sonra şehidin dede evine gelerek ailenin sabah kahvaltısını hazırladı. Emine Bursalı'nın (70), torununun şehadet haberini aldıktan sonra konuşma yetisini kaybettiği öğrenilirken, dede Hanifi Bursalı ise, torununun kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyledi. Dede Buralı, "Çok severdik ve yanımıza gelirdi halimizi sorardı. Elektrik ve su faturalarımı öderdi bizlere yardımcı olurdu. Kendisinden Allah razı olsun geçmişine rahmet olsun" ifadelerini kullandı.Şehit ailesini ziyaret ederek onlara moral vermek istediklerini söyleyen Fazilet Çomruk'ta, "Biz Gönüller Bir Olsun Topluluğui olarak her hafta bir yaşlımızın yanına gidip kahvaltı programı yapıyoruz. Bu hafta da şehit Serkan Bursalı'nın dede ve ninesinin evini ziyaret ettik ve onların yanında olmak istedik. Onlar bizim koca çınarlarımız ve onların her zaman yanında olmak istiyoruz. Dertlerini ve sıkıntılarını dinledik" diye konuştu.