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Şehidin eşi: "Kimsenin ettiği yanına kalmasın"

Afrin şehidi Mehmet Muratdağı'nın cenazesini kaçıran teröristin yakalandığının açıklanmasının ardından şehidin eşi Birgül Muratdağı, "Kimsenin ettiği yanına kalmasın" paylaşımında bulundu.

21.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:25Şehidin eşi:
şehidi Mehmet Muratdağı'nın cenazesini kaçıran teröristin yakalandığının açıklanmasının ardından şehidin eşi Birgül Muratdağı, "Kimsenin ettiği yanına kalmasın" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili olarak, "23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/Racu/Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de PYD/YPG Terör Örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuş, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.
Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/Racu Bölgesi'nde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin- Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi, Suriye/Racu/Mamaluşağı köyünde yakalandı" açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklama sonrasında Şehit Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medya hesabından, "Bir yıl önce yakalanan teröristlerin ifadelerini tek tek okuyan Hatay'da tüm takibini bilen biri olarak yine yakalanmış birileri. Yazacak o kadar şey var ki sadece yoruldum. ve inanç denen bir şey kalmadı. Kimsenin ettiği yanına kalmasın" paylaşımında bulundu.
(Alparslan Ötüken/İHA)

Afrin, Güncel

Kaynak: İHA

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