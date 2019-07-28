Şehidin eşini teselli eden Bakan Süleyman Soylu: O kahraman, sen de kahramansın

Adıyaman'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay, "Eşim Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde görev yaparım demişti" derken "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.

ŞEHİDİN EŞİ, TÜRK BAYRAĞI'NI ÖPEREK TESLİM ETTİ

Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Sümeyra Uluçay'a Türk Bayrağı'nı öperek teslim etti.

"TÜRK BAYRAĞI'NIN DALGALANDIĞI HER YERDE GÖREV YAPARIM"

Türk Bayrağı'nı teslim alan Uluçay, "Eşim söyledi; 'mülakatta bana sordular nerede görev yapmak istersin diye. Ben de şanlı Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde görev yaparım' bunu söyle dedi. Ben de söylüyorum" diye konuştu.

SOYLU: O KAHRAMAN, SEN DE KAHRAMANSIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşini teselli ederek, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.