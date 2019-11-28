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Şehidin evinde yas

Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in 1.

28.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:15Şehidin evinde yas
ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan 'in 1. Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden ağabeyi Rafi Zeybek'in evine ve sokağa Tük Bayrakları asıldı.

Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in 1. Gündoğan Mahallesi 1. Levent Sokak'ta oturan ağabeyi Rafi Zeybek'i ziyaret ederek taziyelerini sundu. Kaymakam Kaya, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 yaralı 2 şehidimiz var. Şehidimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bütün ailesi, sevenlerine şefaat eder. Milletçe üzgünüz. Tek tesellimiz şehitlik gibi yüce bir makama erişmesi. Hepimizin başı sağ olsun. Yarın muhtemelen Cuma Namazından sonra defnedilecek. Ailesi Edirne'de, annesi, babası İstanbul'da, kardeşleri burada. Kaymakamlığımız, belediyemiz, müftülüğümüz gereken tedbiri aldı. Yarın öğlene kadar Kur'an okunacak. Üzerimize düşen vazifeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin yarın Cuma Namazı'ndan sonra kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Şehidin anne ve babası İstanbul'dan, eşi Gülçin'in ise Edirne'den yola çıkarak Balıkesir'e geleceği öğrenildi. - BALIKESİR

Şanlıurfa, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

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