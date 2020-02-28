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Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı

İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı hava saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'teki evine şehadet haberi ulaştı.

28.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:06Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı
İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un 'teki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki evine gelen acı haber sonrası Kurtulmuş ailesinin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Kurtulmuş, ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Budaklı köyündeki mezarlığa defnedilecek. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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28.02.2020 14:05:33