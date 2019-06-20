20.06.2019 15:35
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Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi Silopi ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi Silopi ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Şehit annesi Fatma Karakaş Başak Mahallesi'ndeki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulundaki açılışta yaptığı konuşmada, oğlunun isminin kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Şehit annesi" olduğu için gururlandığını vurgulayan Karakaş, "Acısı çok büyük hiç dinmiyor. Unutamıyorsun, hep seninle yaşıyor. Biz de adeta onunla birlikte o toprağın altına girdik. Kütüphanenin burada açılması, çocukların eğitim görmesi, onun isminin yaşatılması anlatılmaz bir duygu. Çok onur verici." ifadelerini kullandı.
Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, şehit annesine Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Törene 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş da katıldı.Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
Kaynak: AA
PKK, İsa Karakaş, Silopi, Güncel

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