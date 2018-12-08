Şehidin İsmi Okulunda Yaşasın"

Türk Eğitim-Sen Bergama
Temsilcisi İsmail Kuşçuoğlu, Batman
'ın Gercüş
ilçesinde terör örgütü PKK
mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Jandarma
Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus
'un isminin okuduğu liseye verilmesini istedi.
Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Kuşçuoğlu, şehit Ömer Yiğit Ulus'un isminin yaşatılmasını ve bununla ilgili gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi.
Bu doğrultuda Şehit Ömer Yiğit Ulus'un isminin eğitim gördüğü liseye verilmesini istediklerini ifade eden Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz fakat adlarını yaşatabiliriz. Bu sebeple Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini istiyor, Bergamalı hemşehrilerimizden de bu kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz."
Açıklamanın ardından sendika üyeleri, taleplerini içeren broşür dağıttı.
Anadolu Lisesi,Bergama,Ulus
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:51