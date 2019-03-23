Şehidin İsmi Parkta Yaşayacak

Van
'ın Çaldıran
ilçesinde terör örgütü PKK
'nın saldırısında şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı
'nın ismi Beydağ
ilçesinde bir parka verildi.
Parkın açılış töreninde konuşan Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü
, şehidin hem Türkiye
hem de ilçe için gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Şehidin babası Önder Sakallı ise "Oğlumun ismi bir okula verildi. Şimdi de bu parka. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleşti.
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Kaynak: AA