22.06.2019 00:10
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Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti

Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin bir abisinin 2011 yılında Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde şehit olduğu bir abisinin gölde boğulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet Kozluca yolu üzerinde seyir halindeyken Şahin O. yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonetle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırılan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölen Erdoğan'ın bir abis Abdulkerim Erdoğan'ın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaparken PKK 'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olduğu, bir diğer abisinin ise serinlemek için girdiği gölde boğulduğu öğrenildi.
(Seyfettin Aras-Salih Bakıcı/İHA)
Kaynak: İHA
Hakkari , Bursa , İnegöl , Güncel

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