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Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın naaşını taşıyan askeri uçak, kötü hava şartları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı.

06.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:45
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın naaşını taşıyan askeri uçak, kötü hava şartları nedeniyle Havalimanı'na iniş yapamadı.
Kent genelinde dün geceden bu yana olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile diğer protokol üyeleri, şehit cenazesini karşılamak için Tokat Havalimanı'na geldi.
Şehit Karaca'nın naaşının bulunduğu askeri uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağın Sivas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.
Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT

Tokat Havalimanı, Jandarma, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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