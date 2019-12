Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde iki ay önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe şehit Mehmet Acar'ın vasiyeti üzerine İkranur ismi verildi.Mehmet Acar, Ömerli'de 4 Eylül'de teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşmüştü. Mehmet Acar şehit olduğunda eşi Fatma Acar, 7 aylık hamileydi ve 1 kız çocuklarının olacağını biliyorlardı. Acar şehit olmadan önce anne Fatma Acar'a doğacak kızlarının isminin İkranur olmasını vasiyet etmişti. Şehidin eşi geçtiğimiz hafta bebeğini Artuklu'da özel bir hastanede dünyaya getirdi. Bebeğe babasının vasiyeti üzerine İkranur ismi verildi."HİÇ KİMSE ONA BİR BABANIN SEVGİSİNİ VEREMEZ"21 yaşındaki şehit eşi Fatma Acar kızlarına babasını en güzel şekilde anlatacağını söyledi. Acar, "Kızımıza o İkranur ismini koymuştu, cinsiyetini biliyorduk. Allah kimseye yaşatmasın. Belki eşim onu görecek hani şehitler ölmez diyorlar ya ama kızım onu göremeyecek. Bir çocuğa babasını anlatacaksınız ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum hiçbir şekilde. Eşim çok iyi bir insandı. Bir insanı birini nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Babasını en iyi şekilde anlatacağım. Çünkü babası çok iyi bir insandı. Dünyaya geldiğinde herkes çok şanslı olduğunu söylüyor ama o dünyaya geldiğinde şansız geldi, babasız ve yetim geldi. Her ne kadar herkes dese 'yanındayız, hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz'. Hiç kimse ona babanın sevgisini veremez. Bazen böyle görüyorum kayınlarım falan çocuklarına sarılırken baba dediği zaman ilk aklıma benim kızım 'babam nerede' dediğinde ben ne diyeceğim geliyor. ya da kime baba diyecek diyorum. Hiçbir şekilde anlatılmaz. Her şey kader, kaderimizde bu varmış. Yaşayacağımız varmış. Rabbim sabrını versin. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi."BABAMIN YOLUNDAN GİDECEĞİM DERSE ASLA KARŞI GELMEM"Eşi şehit olduğu gün onu saat 03.00'a kadar beklediğini vurgulayan anne Acar, daima kızına destek olacağını kaydetti. Acar, "Çevremde bir sürü insan var ama o bana Mehmetimin emaneti. Kalkıp babamın yolundan gideceğim derse asla karşı gelmem, destekçisi olurum. Eşim şehit olmasa sağ olsaydı asker olacağım deseydi kabul etmezdim. Ama şuanda her şeyine destek çıkarım. Hiçbir şeyine karşı gelmem ve hep destekçisi olacağım. En güzel okulda okuyacak, en güzel yerlerde okuyacak. Ama babamın yolundan gitmek istiyorum derse asla karşı gelmeyeceğim. Ama eşim şehit olmasaydı istemezdim. Eşim şehit olmadan önce göreve gidiyordu görevden dönene kadar ben onu bekliyordum. O bekleyişi biliyorum. Ben eşimle evlendiğimde bu haberi alacağımız şekilde yaşıyoruz. Göreve gönderirken ağzım yüreğimde bekliyorum. Gece 3-4'e kadar beklediğimi hatırlıyorum. Şehit olduğu gün saat 07.00'de evden çıktı ve saat 03.00'da haberini aldım ve ben o gün hiç uyumamıştım. Onu oturup bekliyordum. O bekleyişi biliyorum, zor bir şey" diye konuştu."HEPİMİZ ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"Şehit eşi Mehmet Acar'ın babası Alaaddin Acar ise şunları söyledi:"Kız olduğunu biliyordu. Adını o takmıştı. Rabbime şükürler olsun oğlum şehit Mehmet Acar gerçekten Mehmet Mehmetçik. Elhamdülillah şükürler olsun. Daha 4-5 kardeşi var gene bu vatana, bu millete, bu bayrağa hepimiz şehit olmaya varız, devletimiz sağ olsun. Mehmet'in emanetidir canımızdan daha fazla seviyoruz. Torun çocuktan daha fazla sevilir".(Selman Güneş/İHA)