Haberler » Güncel » Şehir bayraklarla donatıldı

Şehir bayraklarla donatıldı

Bartın Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanı bayraklarla donatıldı.

15.10.2019 16:19Şehir bayraklarla donatıldı
Bartın Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Belediye hizmet araçları, hizmet binaları, parklar, köprüler, üst geçitler, cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde huzur, barış ve güvenliği sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatında görev alan tüm Mehmetçiklerimize güç, kuvvet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı durmaya çalışan terör örgütlerinin kökü temizleninceye kadar bu mücadelenin sürmesini sonuna kadar destekliyoruz. Harekat sırasında Şehit olan Askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Türk Ordusu, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda yüce Mevla'm ordumuzun yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteğimiz Mehmetçiğimize. Zaferimiz muhkem ve mutlak olsun" dedi.

Harekata destek amaçlı Bartın Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerine 250 adet Türk Bayrağı asıldı. - BARTIN

Barış Pınarı Harekatı, Cemal Akın, Bartın, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Kuduz hastalığı ile mücadele
17:52 Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
17:46 Korkut: "Türkiye'de 4 arabadan ve konuttan 3'ünün sigortası yok"
17:51 Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı
17:50 Bitlis merkezli terör operasyonu
17:50 FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı
17:49 Ukraynalı bakan türkiye ile işbirliğimiz bozulmaz
15.10.2019 17:53:46