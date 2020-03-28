Şehir dışına çıkmak için valilik izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkış talep formu

Şehir dışına çıkmak için nasıl izin alınır? Şehir dışına çıkış talep formu nasıl doldurulur? Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaş sınırı olmaksızın şehir dışına çıkışlarda seyahat isin belgesi almak zorunlu hale getirildi. Söz konusu seyahat izin belgeleri ise kaymakamlık ve valiliklerden alınabilecek. Doldurulan belgeler bağlı bulunan karakollardan onaylatılacak. Şehir dışı valilik izni hakkında detaylar haberimizde.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞ İÇİN İZİN NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası seyahatin zorunlu izne tabii olduğunu açıkladı.Buna göre, yaş sınırı olmaksızın şehir dışına çıkamak zorunda olan her vatandaş şehirler arası seyahat izin belgesi almak zorunda. Büyükşehirde yaşayan şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklardan seyahat izin belgesinin çıktısını alarak doldurmaları, sonrasında da bağlı olunan mahalledeki karakoldan izin belgesini onaylatmaları gerekiyor. Büyükşehirde yaşamayan vatandaşlar ise valiliğe giderek seyahat izin belgesinin çıktısını alıp doldurarak, daha sonra bağlı oldukları karakola giderek izin belgesini onaylatmaları zorunlu hale geldi

İkametgah başka bir ilde ise ve otobüs ile yolculuk yapılcaksa, öncelikle nüfus müdürlüğünden ikametgah belgesi ya da e-devlet üzerinden ikametgah belgesinin çıktısı aracılığıyla seyahat izin belgesi alınabilecek. Eğer seyahat sırasında 65 yaş ve üzeri biri bulunacaksa o kişiye ait 65 yaş üstü seyahat belgesi gerekiyor olacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ortak kararıyla alınan tedbirler:

*İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

*Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanacak

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak.

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerler hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerler 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacak.