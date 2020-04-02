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Şehir dışından gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, şehir dışından gelecek olanlar ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

02.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:32
Şehir dışından gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak
İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, şehir dışından gelecek olanlar ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığından yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından pandemi olarak değerlendirilen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ek tedbirler alındı.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan ek tedbirler şu şekilde:

"Son günlerde İlimize yoğun şekilde diğer illerden gelişler olduğu gözlemlenmekte olup; bu durumun, içinde bulunulan salgın tehlikesi nedeniyle genel sağlığı olumsuz etkileyebileceği değerlendirildiğinden, İlimize diğer illerden gelen ( görevi nedeniyle gelen kamu görevlileri ve ilimizde ticari faaliyet için geldiğini belgeleyenler hariç) vatandaşlarımızın 14 gün süreyle ikamet edecekleri yerlerde gözlem altına alınmalarına, Konunun Kaymakamlıklarca takibinin yapılmasına,

Alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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