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Şehir Eleştirme projesinin son toplantısı Kuşadası'nda yapıldı

Avrupa Birliği tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe programı kapsamında desteklenen 23 projeden birisi olan "Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir Eşleştirmesinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi" projesinin son toplantısı Kuşadası...

04.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42Şehir Eleştirme projesinin son toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Avrupa Birliği tarafından ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe programı kapsamında desteklenen 23 projeden birisi olan "Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir Eşleştirmesinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi" projesinin son toplantısı Kuşadası Belediyesi encümen salonunda yapıldı.

Aralarında proje ortağı olan ATRO ve KODER'in de bulunduğu turizm sektörü temsilcilerinden oluşan 20'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu toplantıya katıldı. Toplantı, Proje Koordinatörü Dr. Ayşe Şerifoğlu tarafından gerçekleştirilen bir sunumla başladı. Sunumda Kuşadası Belediyesi'nin daha önce uyguladığı yüksek maliyetli projeler, Avrupa Birliği ve GEKA destekleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen hibe projeleri ve işbirliği projeleri tanıtıldı.

Toplantının devamında Şehir Eşleştirme uzmanı Dr. Duygu Dalgıç Uyar tarafından gerçekleştirilen sunumda, kentteki tüm paydaşları aynı platformda toplayacak bir oluşuma gidilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Sürdürülebilir Turizm üzerine çalışacak, tüzel üyelerin oluşturacağı bu platformun ilk hedeflerinden birisinin ise Kuşadası için, toplum, çevre ve üç ayağının üzerine kurulmuş bir Turizm Stratejik Planı hazırlamak olduğuna karar verildi. Buna ek olarak Sürdürülebilir Turizm kampanyalarının geliştirilmesi için bir çalışma gurubu oluşturulması ve kent konseyi ve belediyenin de bu kolektif oluşuma aktif bir şekilde dahil olarak desteklemesi için çalışmaların başlatılacağı bir toplantının Aralık ayı içerisinde yapılmasına karar verildi. - AYDIN

Avrupa Birliği, Kuşadası, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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