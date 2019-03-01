Şehir Eşleştirme Programı Bilgilendirme Toplantısı Kuşadası'nda Yapıldı

Kaynak: İHA

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin bilgilendirme toplantılarının ilki Kuşadası'nda yapıldı. Toplantıda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri projenin detayları hakkında bilgilendirildi.Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak sürdürülebilir yapılar oluşturma hedefiyle, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe Programı (TWIN)" kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde hazırlanan "Kuşadası - Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi" başlıklı projenin bilgilendirme toplantısı Charisma de Luxe Hotel'de gerçekleşti. Toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan, ATRO Başkanı Ozan Sayın, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ile Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer katıldı. Toplantıda Kuşadası Mimarlar Odası, TÜRSAB, KEGEV, KUŞAKK, EKODOSD, KODER, ÇYDD, KUPAD, Ege ve Anadolu Romanları Dernekleri Federasyonu, Giritliler Federasyonu, Kuşadası Lions Kulübü Derneği, Kuşadası Rotary Kulübü Derneği, Kuşadası Skal Kulübü Derneği, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği, Kuşadası Soroptimist Kulübü Derneği, Kuşadası İş Kadınları Derneği, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği, Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kuşadası Finlandiyalılar Derneği, Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği, Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Türk Kadınları Konseyi Derneği'nin temsilcileri de yer aldı.Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yaşama geçirilen Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin, iki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sunacağını belirtti. Kuşadası Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkilerine özel bir önem verdiğini ifade eden Şerifoğlu, İrlanda'nın Drogheda şehri ile kardeş şehir olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.ATRO Başkanı Ozan Sayın, Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin yeni başladığını ve süreç içerisinde ortaya çok iyi fikirlerin çıkacağına inandığını kaydetti. Sinaia'nın kış turizmi alanında önemli bir şehir olduğunu ifade eden Sayın, "Sinaia'dan kış turizmi alanında öğrenecek çok şeyimiz var. Projenin iki şehrin ekonomisine ve turizmine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kuşadası Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu projenin üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kuşadası Belediyesi ve Sinaia Belediyesi ile kentteki paydaşların kardeş şehir ve uluslararası ilişkiler konusunda yönetim ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesidir. Projenin ikinci amacı kardeş şehir işbirliği sürecine ilgili kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının sağlanmasıdır. Projenin üçüncü amacı ise Kuşadası ile Sinaia arasında şehirden şehire işbirliği yaklaşımı kullanılarak sürdürülebilir turizm temalı işbirliği programının hazırlanmasıdır. Projenin iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve kalıcı işbirliklerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayacağına inanıyor, yaşama geçirilmesi sürecine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum."Başkan Kayalı'nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Türkiye'nin Sinaia ile önemli bir tarihsel bağı bulunduğunu belirterek projenin bu ilişkileri geliştirmeye vesile olacağını söyledi. Türkiye'nin bu tip projelerden hak ettiği payı alması gerektiğine dikkat çeken Yücel, Kuşadası Belediyesi'ne ve paydaş kurumlara teşekkür etti.Açılış konuşmalarının ardından AB Şehir Eşleştirme Uzmanı Duygu Dalgıç Uyar, katılımcılara projenin detayları ile ilgili bir sunum yaptı. Toplantı, katılımcı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin proje ile ilgili görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi. - AYDIN