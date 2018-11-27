Şehir Gezilerine Ahi Osman ve Kırbağı Mahallesi Katıldı

Karaman Belediyesi'nin hanımlar için organize ettiği şehir gezileri devam ediyor. Her hafta Salı ve Perşembe günleri farklı mahalleler için düzenlenen şehir gezisine bugün Ahi Osman ve Kırbağı Mahallesi hanımları katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından hayata geçirilen proje sayesinde kadınlar, şehri gezme ve gerçekleştirilen projeleri yerinde görme fırsatı yakalıyor. Karaman Belediye otobüslerince mahallelerinden alınan hanımlar, sırasıyla; Mümine Hatun Kültür Merkezi, Millet Kıraathanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Türk Dünyası Parkı, Seyir Terasları, Lütfi Elvan ve Fuar ve Kongre Merkezi, Kapalı Spor Salonu, 15 bin kişilik Stadyum, Piri Reis Vadisi, caddeler ve köprülü kavşaklar gibi proje alanlarını gezerek inceleme fırsatı buldular.

Gezinin sonunda belediye binasında hanımlara öğle yemeği ikram edilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan da çalışmalar hakkında bilgiler vererek, hanımlardan gelen dilek ve temennileri dinledi.